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Фанаты Кельна помогли украсить целую трибуну перед матчем против Майнца – фото дня

17:55 62 Читати українською
Фанаты Кельна помогли украсить целую трибуну перед матчем против Майнца – фото дня
Фанаты Кельна / Фото из открытых источников

Болельщики Кельна нашли оригинальный способ поддержки своей команды в матче 26 тура Бундеслиги против Майнца.

6’ Марк Ут
53’ Флориан Кайнц
 
Тайво Авоньи 61’
Пьер Кунде Малонг 72’
6’ Марк Ут
53’ Флориан Кайнц
61’ Тайво Авоньи
72’ Пьер Кунде Малонг

Одна из трибун РайнЕнергиШтадион была полностью покрыта подаренной символикой клуба.

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"Мы спросили фанатов, не хотят ли они передать свой счастливый шарф или футболку для размещения на стадионе для будущих игр. Это не то же самое, когда ты там, но спасибо", – говорится в официальном Твиттере Кельна.

Напомним, Бундеслига первой среди европейских топ-чемпионатов возобновила сезон, однако в целях безопасности приходится играть без болельщиков.

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Кельн Кельн Германия Кельн - Майнц футбольные фанаты
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