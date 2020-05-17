Фанаты Кельна помогли украсить целую трибуну перед матчем против Майнца – фото дня

Болельщики Кельна нашли оригинальный способ поддержки своей команды в матче 26 тура Бундеслиги против Майнца.

Одна из трибун РайнЕнергиШтадион была полностью покрыта подаренной символикой клуба.

Холанд и Ко эпично отпраздновали избиение Шальке – игроки Боруссии поаплодировали пустой фанатской трибуне

"Мы спросили фанатов, не хотят ли они передать свой счастливый шарф или футболку для размещения на стадионе для будущих игр. Это не то же самое, когда ты там, но спасибо", – говорится в официальном Твиттере Кельна.

Напомним, Бундеслига первой среди европейских топ-чемпионатов возобновила сезон, однако в целях безопасности приходится играть без болельщиков.

Син чемпіона світу-1998, польська машина, сенсаційний косовар і ще 6 гравців, які розірвуть Німеччину після карантину