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Кьеллини: Матч Ювентуса против Наполи – большой шаг на пути к восьмому подряд чемпионству

11:48 8 Читати українською
Кьеллини: Матч Ювентуса против Наполи – большой шаг на пути к восьмому подряд чемпионству
Джорджо Кьеллини / Фото ФК Ювентус

Защитник Ювентуса Джорджио Кьеллини поделился ожиданиями от матча 26-го тура Серии А против Наполи.

"Мы тренируемся с энтузиазмом и желанием побеждать. Ожидаем, что матч будет великолепным. Наполи всегда был непростым соперником для нас. Сейчас они хотят выиграть, чтобы восстановить гонку за титулом и доказать, что являются такими же сильными, как и мы.

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Наш визит на Сан-Паоло – это не только возможность сделать еще один большой шаг на пути к восьмому подряд чемпионству, но и важный тест перед ответной игрой с Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов", – цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.

Напомним, поединок 26-го тура чемпионата Италии Наполи – Ювентус состоится 3 марта, начало в 21:30.

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Наполи - Ювентус Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Ювентус Ювентус Италия
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