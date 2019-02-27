Ювентус летом планирует пригласить Зидана и Марсело, – Tuttosport

"Бьянконери" хотят пригласить в Турин французского специалиста Зинедина Зидана и защитника Реала Марсело.

Бразильский защитник "галактикос" Марсело не теряет надежд на переход в Ювентус. На прошлой неделе игрок дважды встречался с руководством мадридцев и просил отпустить его в Италию. Ювентус в свою очередь сохраняет интерес к Марсело и ждет футболиста, пишет Tuttosport.

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Кроме этого, руководство "бьянконери" рассматривает возможность приглашения на тренерский мостик команды Зинедина Зидана. Француз призван заменить Массимилиано Аллегри, у которого летом будет оставаться один год по контракту, и не исключено, что он может покинуть Турин ради работы в Манчестер Юнайтед.

Напомним, Аллегри работает с туринским клубом с 2014 года, за это время итальянец 4 раза стал чемпионом Италии и 4 раза победил в национальному кубке. Зидан сейчас находится в творческом отпуске после того, как во главе Реала побеждал в трех Лигах чемпионов подряд.

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