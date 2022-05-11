После анонсированного прощания с "Скуадрой Адзуррой" защитник, которому в августе исполнится 38 лет, решил завершить выступления еще и за Ювентус, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Кьеллини простится со сборной Италии: анонс последнего матча легенды

Кьеллини уже получил два предложения от клубов МЛС, в частности от Лос-Анджелеса, являющегося лидером западной конфедерации. Окончательного решения, куда пойти после Юве, Джорджо еще не принял. Туринцы на место легенды подпишут нового центрбека.

Напомним, Кьеллини одевает футболку "бьянконери" с 2005 года. С тех пор он провел 558 официальных матчей за команду, в которых отличился 36 голами и 25 ассистами.

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