Последний матч Джорджо проведет 1 июня. Это будет Финалиссима-2022, где встретятся Италия и Аргентина – чемпион Европы и триумфатор Кубка Америки соответственно.

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"Я скажу "прощай" сборной Италии на Уэмбли, где я побывал на вершине своей карьеры, выиграв Евро. Хотел бы попрощаться с "Адзурри" с хорошим воспоминанием. Это безусловно будет моя последняя игра в футболке национальной команды Италии", – цитирует Кьеллини Football Italia со ссылкой на DAZN.

Заметим, Джорджо дебютировал за "Скуадру" в 20 лет при Марчелло Липпи. С тех пор защитник наиграл 116 матчей и стал капитаном, а на Евро-2020 торжествовал под руководством Роберто Манчини.

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