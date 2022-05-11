Після анонсованого прощання зі "Скуадрою Адзуррою" захисник, якому у серпні виповниться 38 років, вирішив завершити виступи ще й за Ювентус, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

К'єлліні попрощається зі збірною Італії: анонс останнього матчу легенди

К'єлліні вже отримав дві пропозиції від клубів МЛС, зокрема від Лос-Анджелеса, який є лідером західної конфедерації. Остаточного рішення, куди податись після Юве, Джорджо ще не ухвалив. Туринці на місце легенди підпишуть нового центрбека.

Нагадаємо, К'єлліні одягає футболку "б'янконері" з 2005 року. Відтоді він провів 558 офіційних матчів за команду, у яких відзначився 36 голами й 25 асистами.

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