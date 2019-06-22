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Кейн женился на подруге детства

08:00 123 Читати українською
Кейн женился на подруге детства
Харри Кейн и Кейт Гудленд / Twitter

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн узаконил отношения с подругой детства.

Кейн женился на Кейт Гудленд, с которой он дружил с детства. Об этом главный бомбардир Тоттенхэма и сборной Англии сообщил в своем Twitter.

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В сезоне 2018/19 игрок забил 26 голов во всех турнирах, но потом получил травму, из-за которой пропустил несколько месяцев и сыграл только в проигранном для "шпор" финале Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:2).

Летом Кейн вместе со сборной Англии завоевал "бронзу" Лиги наций, обыграв в серии пенальти Швейцарию.

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