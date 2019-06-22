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Кейн одружився з подругою дитинства

08:00 591 Читать на русском
Кейн одружився з подругою дитинства
Харрі Кейн та Кейт Гудленд / Twitter

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн узаконив стосунки із подругою дитинства.

Харрі Кейн одружився із Кейт Гудленд, з якою він дружив з дитинства. Про це головний бомбардир Тоттенхема та збірної Англії повідомив у своєму Twitter.

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У сезоні 2018/19 гравець забив 26 голів в усіх турнірах, але потім отримав травму, через яку пропустив кілька місяців і зіграв лише у програному для "шпор" фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:2).

Влітку Кейн разом зі збірною Англії здобув "бронзу" Ліги націй, обігравши у серії пенальті Швейцарію.

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Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Англія Дівчата футболістів
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