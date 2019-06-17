Лион требует у Тоттенхэма 63 млн фунтов за Ндомбеле

Лион хочет получить 63 млн фунтов за полузащитника Танге Ндомбеле.

Лион и Тоттенхэм начали переговоры по полузащитнику Танге Ндомбеле. По информации Sky Sports, "ткачи" хотят получить за игрока 63 млн фунтов.

Эриксен близок к подписанию нового контракта с Тоттенхэмом – за ним охотился Реал

Тоттенхэм планирует провести громкую трансферную кампанию, чтобы убедить главного тренера Маурисио Почеттино в амбициях проекта.

Лион уже успел продать этим летом своего защитника Ферлана Менди в мадридский Реал. В СМИ сообщалось о сумме в размере 50 млн евро.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує