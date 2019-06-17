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Лион требует у Тоттенхэма 63 млн фунтов за Ндомбеле

22:27 20 Читати українською
Лион требует у Тоттенхэма 63 млн фунтов за Ндомбеле
Танге Ндомбеле / УЕФА

Лион хочет получить 63 млн фунтов за полузащитника Танге Ндомбеле.

Лион и Тоттенхэм начали переговоры по полузащитнику Танге Ндомбеле. По информации Sky Sports, "ткачи" хотят получить за игрока 63 млн фунтов.

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Тоттенхэм планирует провести громкую трансферную кампанию, чтобы убедить главного тренера Маурисио Почеттино в амбициях проекта.

Лион уже успел продать этим летом своего защитника Ферлана Менди в мадридский Реал. В СМИ сообщалось о сумме в размере 50 млн евро.

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