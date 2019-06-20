Откровенная Ирина Морозюк, игривая Вика Коноплянка, соблазнительная Инна Ярмоленко: как отдыхают жены футболистов

Они затмевают своих знаменитых мужчин на популярных пляжах от Мальдив к Греции. Они поражают невероятными формами и откровенным позированием. Они – это женщины украинских футболистов, которые заполоняют интернет-пространство в сезон отпусков.
Анна Кравец не устает демонстрировать стройную фигуру на Мальдивских островах. Эффектная брюнетка регулярно радует своих подписчиков в социальных сетях горячими фотографиями в различных купальниках, для которых, наверное, понадобился отдельная чемодан.
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Соблазнительная Карина Бойко красиво позирует на острове Самуи. Похоже, что роль фотографа досталась голкиперу киевского Динамо.
Феерическая Ирина Морозюк, которой уже давно не нужны горячие пляжи, чтобы привлекать к себе внимание, выбрала Турцию, где выступает ее любимый человек. Кстати, экс-хавбек Динамо подписал полноценный контракт с Ризеспором.
Компанию откровенной блондинке уже традиционно составила не менее эффектная Анна Мандзюк. Последняя демонстрирует невероятную растяжку...
Алина Буяльская также очаровывает отдыхающих, выбравших турецкое направление.
Нашла приют в Турции и Карина Коваль, девушка голкипера киевского Динамо, который виступает на правах аренды за аравийский Аль-Фатех.
Евгений Коноплянка вместе со своей очаровательной женой Викторией перезаряжает батареи на греческом острове Миконос...
...куда также отправился Евгений Шахов со своей второй половинкой Аленой. Экс-футболисты Днепра "зажигают" на совместной яхте.
Инна Ярмоленко находит время на все – и на фотосессию, и на семью.
А вот новоиспеченный чемпион мира (U-20) Влад Супряга переводит дыхание в компании эффектной блодинки – Даши Савиной.
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