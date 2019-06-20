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Откровенная Ирина Морозюк, игривая Вика Коноплянка, соблазнительная Инна Ярмоленко: как отдыхают жены футболистов

16:50 184 Читати українською
Откровенная Ирина Морозюк, игривая Вика Коноплянка, соблазнительная Инна Ярмоленко: как отдыхают жены футболистов
Алина Буяльская демонстрирует роскошные формы

Они затмевают своих знаменитых мужчин на популярных пляжах от Мальдив к Греции. Они поражают невероятными формами и откровенным позированием. Они – это женщины украинских футболистов, которые заполоняют интернет-пространство в сезон отпусков.

Анна Кравец не устает демонстрировать стройную фигуру на Мальдивских островах. Эффектная брюнетка регулярно радует своих подписчиков в социальных сетях горячими фотографиями в различных купальниках, для которых, наверное, понадобился отдельная чемодан.

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Соблазнительная Карина Бойко красиво позирует на острове Самуи. Похоже, что роль фотографа досталась голкиперу киевского Динамо.

Феерическая Ирина Морозюк, которой уже давно не нужны горячие пляжи, чтобы привлекать к себе внимание, выбрала Турцию, где выступает ее любимый человек. Кстати, экс-хавбек Динамо подписал полноценный контракт с Ризеспором.

Компанию откровенной блондинке уже традиционно составила не менее эффектная Анна Мандзюк. Последняя демонстрирует невероятную растяжку...

Алина Буяльская также очаровывает отдыхающих, выбравших турецкое направление.

Нашла приют в Турции и Карина Коваль, девушка голкипера киевского Динамо, который виступает на правах аренды за аравийский Аль-Фатех.

Евгений Коноплянка вместе со своей очаровательной женой Викторией перезаряжает батареи на греческом острове Миконос...

...куда также отправился Евгений Шахов со своей второй половинкой Аленой. Экс-футболисты Днепра "зажигают" на совместной яхте.

Инна Ярмоленко находит время на все – и на фотосессию, и на семью.

А вот новоиспеченный чемпион мира (U-20) Влад Супряга переводит дыхание в компании эффектной блодинки – Даши Савиной.

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