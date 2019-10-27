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Кейн вошел в тройку лучших бомбардиров в истории Тоттенхэма

20:36 40 Читати українською
Кейн вошел в тройку лучших бомбардиров в истории Тоттенхэма
Харри Кейн / Reuters

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн отличился своим очередным голом в матче 10 тура АПЛ против Ливерпуля.

52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах
 
Харри Кейн 1’
1’ Харри Кейн
52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах

Звездный форвард пробился в тройку лучших бомбардиров лондонского клуба, информирует Coral.

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Кейн отличился своим 174 голом в составе "шпор" и теперь делит третью позицию с Мартином Чиверсом, выступавшим за Тоттенхэм в 60-70-х годах прошлого века. Современной звезде лондонцев понадобилось всего 264 матча, чтобы сравниться с Чиверсом, у которого на 103 игры больше.

Отметим, что бомбардирские подвиги Кейна не спасли Тоттенхэм от поражения Ливерпулю – 1:2.

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Ливерпуль - Тоттенхэм Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Англия
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