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Кейн увійшов до трійки найкращих бомбардирів в історії Тоттенхема

20:35 313 Читать на русском
Кейн увійшов до трійки найкращих бомбардирів в історії Тоттенхема
Харрі Кейн / Reuters

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн відзначився своїм черговим голом у матчі 10 туру АПЛ проти Ліверпуля.

52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах
 
Харрі Кейн 1’
1’ Харрі Кейн
52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах

Зірковий форвард пробився до трійки найкращих бомбардирів лондонського клубу, інформує Coral.

Манчестер Юнайтед став першим клубом, який забив 2000 голів у АПЛ

Кейн відзначився своїм 174 голом у складі "шпор" і тепер ділить третю позицію з Мартіном Чіверсом, який виступав за Тоттенхем у 60-70-их роках минулого століття. Сучасній зірці лондонців знадобилося всього 264 матчі, щоб зрівнятися з Чіверсом, у якого на 103 гри більше.

Зазначимо, що бомбардирські подвиги Кейна не врятували Тоттенхем від поразки Ліверпулю – 1:2.

Ліверпуль дотиснув Тоттенхем, попри дива Гассаніги та ранній гол Кейна – Клопп зберігає 6 очок переваги над Ман Сіті

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Теги
Ліверпуль - Тоттенхем Англія Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем
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