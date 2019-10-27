Кейн увійшов до трійки найкращих бомбардирів в історії Тоттенхема

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн відзначився своїм черговим голом у матчі 10 туру АПЛ проти Ліверпуля.

Зірковий форвард пробився до трійки найкращих бомбардирів лондонського клубу, інформує Coral.

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Кейн відзначився своїм 174 голом у складі "шпор" і тепер ділить третю позицію з Мартіном Чіверсом, який виступав за Тоттенхем у 60-70-их роках минулого століття. Сучасній зірці лондонців знадобилося всього 264 матчі, щоб зрівнятися з Чіверсом, у якого на 103 гри більше.

Зазначимо, що бомбардирські подвиги Кейна не врятували Тоттенхем від поразки Ліверпулю – 1:2.

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