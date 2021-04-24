"Буду абсолютно честен – я удивлен увольнением Жозе Моуринью. В то утро я приехал на базу и, вероятно, узнал о его уходе за 5-10 минут до того, как об этом официально объявили.

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Большая часть внимания была сосредоточена на финале Кубка английской лиги и подготовке к нему, но послушайте, это же футбол. Я уже был в команде, когда увольняли тренеров. Не думаю, что кто-то из игроков когда-нибудь ожидает, что их главный тренер будет уволен, но это часть футбола, и мы должны иметь с этим дело.

У меня были прекрасные отношения с Жозе, я желаю ему всего наилучшего, какой бы ни была его следующая работа. Он, как и мы, знает, что футбол может быть жестоким, и мы просто должны смотреть вперед. Сейчас нам нужно готовиться к большому финалу, и мы с нетерпением ждем матча против Манчестер Сити", – цитирует Кейна Sky Sports.

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