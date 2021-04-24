"Буду абсолютно чесний – я здивований звільненням Жозе Моурінью. Того ранку я приїхав на базу і, ймовірно, дізнався про його відхід за 5-10 хвилин до того, як про це офіційно оголосили.

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Велика частина уваги була зосереджена на фіналі Кубка англійської ліги і підготовці до нього, але послухайте, це ж футбол. Я вже був в команді, коли звільняли тренерів. Не думаю, що хтось із гравців коли-небудь очікує, що їхній головний тренер буде звільнений, але це частина футболу, і ми повинні мати з цим справу.

У мене були чудові стосунки з Жозе, я бажаю йому всього найкращого, хоч би якою була його наступна робота. Він, як і ми всі, знає, що футбол може бути жорстоким, і ми просто повинні дивитися вперед. Зараз нам потрібно готуватися до великого фіналу, і ми з нетерпінням чекаємо матчу проти Манчестер Сіті", – цитує Кейна Sky Sports.

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