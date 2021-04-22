19 апреля Тоттенхэм объявил Жозе Моуринью, что прекращает с ним сотрудничество, но португалец не поспешил собирать вещи, а остался на базе "шпор", сообщает The Telegraph.

Моуринью "сплавили" игроки Тоттенхэма – раздевалка устала от постоянных конфликтов

Сеу Жозе собрал игроков лондонского клуба и в течение 4 часов рассказывал, что он о них думает. По информации источника, португальский специалист поименно критиковал футболистов в присутствии их партнеров.

Напомним, на посту главного тренера Тоттенхэма Моуринью заменил 29-летний наставник молодежки "шпор" Райан Мейсон.

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