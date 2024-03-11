Кейн розчарований тим, що Томас Тухель покине Баварію наступного літа. Про це зазначає Kicker, посилаючись на найближче оточення гравця. Водночас англійський форвард – професіонал. Він розуміє, як влаштований футбольний бізнес і що подібні рішення є його частиною.

Кейн оформив 4-й хет-трик в Бундеслізі у надрезультативному знущанні Баварії над Майнцом – відео голів та огляд матчу

Як відомо, велика частина гравців Баварії з радістю сприйняли відхід Тухеля наприкінці сезону, особливо Йозуа Кімміх і Леон Горецка, яким тренер хотів знайти заміну. Тухеля підтримували переважно новачки команди і ветеран Томас Мюллєр.

Після 25 турів у чемпіонаті Німеччини Баварія посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Байєра на 10 очок.

Баварія з хет-триком Кейна і 8 голами розірвала Майнц, Борусія Д витіснила РБ Лейпциг з зони Ліги чемпіонів