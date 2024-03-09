Бавария разгромила Майнц (8:1) в 25 туре чемпионата Германии. Видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".

Мюнхенцы продемонстрировали невероятную результативность в матче против Майнца. Подопечные Томаса Тухеля смогли забить аж восемь голов.

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Харри Кейн оформил свой четвертый хет-трик в чемпионате Германии. Ранее он по три гола отправлял в ворота Боруссии, Бохума и Дармштадта. Также в разгроме приняли участие Горецка, оформивший дубль, Мюллер, Мусиала и Гнабри.

Сейчас Бавария находится на второй строчке в турнирной таблице. Мюнхенцы имеют в своем активе 57 очков.