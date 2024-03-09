Кейн оформил 4-й хет-трик в Бундеслиге в сверхрезультативном издевательстве Баварии над Майнцем – видео голов
20:42 - Читати українською
Бавария разгромила Майнц (8:1) в 25 туре чемпионата Германии. Видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".
13’ Харри Кейн
19’ Леон Горецка
47’ Томас Мюллер
45+7’ Харри Кейн
61’ Джамал Мусиала
66’ Серж Гнабри
70’ Харри Кейн
90+2’ Леон Горецка
Надим Амири 31’
13’ Харри Кейн
19’ Леон Горецка
31’ Надим Амири
47’ Томас Мюллер
45+7’ Харри Кейн
61’ Джамал Мусиала
66’ Серж Гнабри
70’ Харри Кейн
90+2’ Леон Горецка
Мюнхенцы продемонстрировали невероятную результативность в матче против Майнца. Подопечные Томаса Тухеля смогли забить аж восемь голов.
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Харри Кейн оформил свой четвертый хет-трик в чемпионате Германии. Ранее он по три гола отправлял в ворота Боруссии, Бохума и Дармштадта. Также в разгроме приняли участие Горецка, оформивший дубль, Мюллер, Мусиала и Гнабри.
Сейчас Бавария находится на второй строчке в турнирной таблице. Мюнхенцы имеют в своем активе 57 очков.
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