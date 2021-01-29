Во время матча с 20-го тура АПЛ против Ливерпуля форвард сборной Англии получил несколько болезненных ударов по ногам. В течение первого тайма Кейну несколько раз требовалась помощь врачей, а на вторую половину игры он на поле уже не вышел.

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"У Кейна травма обеих лодыжек. Одна хуже другой. Думаю, он пропустит несколько недель. Есть некоторые игроки, которых нельзя заменить. Но я считаю, что мы должны бороться с этим. Нам не остается ничего другого", – цитирует Моуринью BBC.

Напомним, матч завершился победой Ливерпуля со счетом 3:1, благодаря чему подопечные Юргена Клоппа поднялись на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Тоттенхэм остался шестым, имея игру в запасе.

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