Тоттенхэм принимал Ливерпуль в 20 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм – Ливерпуль.

Сон открыл счет в поединке, но VAR отменил взятие ворот из-за едва заметного офсайда. Зато гол Фирмино перед свистком на перерыв был забит без нарушения правил.

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На старте второго тайма Александр-Арнольд, казалось, убил интригу, удвоив преимущество мерсисайдцев, но "шпоры" быстро отыграли один мяч. На 66-й минуте Мане воспользовался фатальной ошибкой защитника Тоттенхэма и мощным ударом поставил точку в матче.

Победа позволила Ливерпулю вернуться в топ-4, Тоттенхэм расположился на 6-й строчке.

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