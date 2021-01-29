Під час матчу з 20-го туру АПЛ проти Ліверпуля форвард збірної Англії отримав кілька болючих ударів по ногах. Впродовж першого тайму Кейну кілька разів була потрібна допомога лікарів, а на другу половину гри він на поле вже не вийшов.

Тоттенхем – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

"У Кейна травма обох щиколоток. Одна гірша за іншу. Думаю, він пропустить кілька тижнів. Є деякі гравці, яких не можна замінити. Але я вважаю, що ми повинні боротися з цим. Нам не залишається нічого іншого", – цитує Моурінью BBC.

Нагадаємо, матч завершився перемогою Ліверпуля з рахунком 3:1, завдяки чому підопічні Юргена Клоппа піднялися на четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. Тоттенхем залишився шостим, маючи гру в запасі.

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