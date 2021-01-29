Ливерпуль в течение последнего месяца оказался в крутом пике, не выиграв в пяти подряд матчах АПЛ и забив за этот период всего один гол. При этом на Энфилде отбирал очки Вест Бромвич, а Бёрнли неделю назад прервал 68-матчевую беспроигрышную домашнюю серию "красных" – из-за всех этих неудач мерсисайдцы опустились на пятую позицию в таблице. Единственным лучиком света стал кубковый разгром Астон Виллы, однако уже в следующем раунде подопечных Юргена Клоппа разбил МЮ. Словом, Ливерпулю победа была необходима, как воздух.

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Тем более, что в случае поражения Тоттенхэму команда опустилась на шестую позицию и, очевидно, забыла о золоте АПЛ – Ман Сити остался бы на вершине с 8-очковым гандикапом. "Шпоры", в свою очередь, имели шанс вернуться в зону ЛЧ и заодно взять реванш за поражение в первом круге. Особенно важной встреча была для Жозе Моуринью, ведь он проиграл Ливерпулю в трёх матчах чемпионата подряд – это его самая долгая серия поражений одному клубу в карьере.

Соперники начали с места в карьер. Уже на 2-й минуте Ливерпуль должен был открывать счет в результате обыгрыша Мане с Салахом – Мохаммед пасом мимо Орье вывел Садьйо лицом к лицу с Льорисом, но тот пробил мимо ворот. Тоттенхэм ответил уже через минуту разрезным пасом Кейна на ход Сону – тот вывалился на свидание с Алиссоном и пробил точно в ближний угол. Гол! Впрочем, праздновать его пришлось недолго, ведь VAR увидел у корейца минимальный офсайд в начале атаки.

После этого мерсисайдцы захватили инициативу, а лондонцы и не протестовали. Подопечные Жозе Моуринью крепко закрылись на своей половине и пытались вылетать в быстрые контратаки, но уже на 10-й минуте тактика могла дать сбой – Алькантара принял диагональ на правый край штрафной и сбросил мяч вдоль вратарской под замыкание Фирмино. К счастью для хозяев, Бобби не успел на считанное мгновение. Впрочем, план "шпор" в целом работал, ведь до середины первого тайма у гостей больше не возникало острых эпизодов.

В начале 20-х минут команды неожиданно раскрылись, что вылилось в ряд голевых моментов. Удар Фирмино в створ с дистанции на 21-й минуте не стал проблемой для Льориса, а вот на 24-й Мане, получив черпачок от Салаха, пробил с шести метров – точно в голкипера! Между этими эпизодами прошла контратака Тоттенхэма 3-в-2 с врыванием Сона на левый край штрафной и плотным ударом – Алиссон поймал мяч.

К сожалению, такой высокий темп обострения команды не удержали, в следующие десять минут скатившись к позиционной борьбе с фолами и стандартами. Немало времени съели и падения Кейна с долгим колдовством врачей над коленом Харри.

В последней трети первого тайма Ливерпуль по-взрослому осадил штрафную хозяев, выискивая разные каналы для создания моментов. Особенно выделялись Фирмино и Мане: на 37-й и 42-й минутах Бобби разрезным пасом выводил Садьйо один на один, но в первом случае "шпор" спас подкат Родона, а во втором – сейв Льориса. Кроме того, на свидание с Уго выходил Салах, но голкипер успел к мячу первым. Было ещё несколько менее опасных эпизодов, в которых оборону Тоттенхэма прошивали. Ливерпулю до гола не хватало совсем чуть-чуть.

В конце концов, давление мерсисайдцев принесло успех в компенсированное время: Мане получил заброс из глубины в свободную зону на левом фланге, ворвался на край штрафной и прострелил вдоль ворот – Фирмино же выскочил из-за спины Дайера, замкнув передачу ударом с метра! 0:1! Именно с этим счетом футболисты отправились на отдых.

В перерыве Жозе Моуринью таки снял Кейна, выпустив Ламелу, а привозного Орье он заменил Винксом. Второй тайм такой вариант состава Тоттенхэма начал ужасно, пропустив второй гол через минуту после возобновления игры – Мане пробил с линии штрафной, заставив Льориса выполнить сейв, но на добивании оказался Трент. 2:0! Правда, уже на 49-й минуте "шпоры" отыграли один мяч выстрелом Хьойберга метров с 22-х под правую штангу – 2:1! Казалось, что хозяева вернулись в игру. Как же все ошибались...

Ливерпуль же не останавливался, на 56-й минуте забив третий гол – это Мане разогнал контратаку 4-в-2 с передачей Мане на правый край штрафной, а Салах оттуда пробил под перекладину. Впрочем, арбитр Майкл Аткинсон вынужден был отменить взятие ворот после долгого просмотра видеоповтора, заметив игру рукой в ​​исполнении Фирмино в начале атаки.

Мерсисайдцы не стушевались. На 61-й минуте с дистанции мимо левого угла выстрелил Вейналдум, а на 62-й с правого края штрафной в ближнюю девятку бил Фирмино – Бобби попал во внешнюю сторону сетки. Тоттенхэм намеков не понял, за что и был наказан: на 64-й минуте Трент прострелил с правого фланга на дальнюю штангу, Родон опрометчиво пропустил эту передачу, а Мане замкнул в касание – 3:1! Это уже была серьёзная заявка на победу.

Ожидалось, что Тоттенхэм после такого удара всеми силами пойдёт вперёд, а Ливерпуль будет ловить уязвимого соперника на контратаках. Не тут-то было: Моуринью выпустил Бэйла аж на 81-й минуте, а его команда так и не создала ни одного момента у ворот Алиссона – не было даже выстрелов по ним. Мерсисайдцы, однако, не выглядели лучше. На 84-й минуте был один контрвыпад с врыванием Салаха на ударную позицию в штрафной, но удар Мохаммеда заблокировали.

В конце концов, новых голов в матче команды так и не забили. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу подопечных Юргена Клоппа.

Таким образом, Ливерпуль прервал 5-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ и 482-минутную безголевую засуху, набрав 37 очков и поднявшись на четвертую позицию в турнирной таблице. Тоттехем, имея в активе 33 зачетных балла, остался шестым.

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