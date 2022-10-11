Недавно появилась информация, что в услугах Харри Кейна заинтересована мюнхенская Бавария, осознавшая необходимость подписания центрфорварда после ухода Роберта Левандовски. Однако сам нападающий сборной Англии намекнул, что пока не планирует покидать родной клуб.

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"Я сосредоточен на Тоттенхэме и хочу сделать все возможное для лучшего клуба. Полностью сфокусирован и попытаюсь победить с ними", – цитирует нападающего Тоттенхэма Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, 29-летний Кейн является воспитанником "шпор", но все еще не имеет в своей коллекции ни одного трофея. В текущем сезоне АПЛ нападающий забил уже 8 голов, а Тоттенхэм занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата. Соглашение Кейна с клубом действует до лета 2024-го.

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