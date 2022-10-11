Нещодавно з'явилася інформація, що у послугах Харрі Кейна зацікавлена мюнхенська Баварія, яка усвідомила необхідність підписання центрфорварда після відходу Роберта Лєвандовскі. Однак сам нападник збірної Англії натякнув, що наразі не планує залишати рідний клуб.

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"Я зосереджений на Тоттенхемі та хочу зробити все можливе для найкращого клубу. Повністю сфокусований і спробую перемогти з ними", – цитує нападника Тоттенхема Фабріціо Романо у Twitter.

Нагадаємо, 29-річний Кейн є вихованцем "шпор", але все ще не має у своій колекції жодного трофею. У поточному сезоні АПЛ нападник забив вже 8 голів, а Тоттенхем посідає 3 місце в турнірній таблиці чемпіонату. Угода Кейна з клубом чинна до літа 2024-го.

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