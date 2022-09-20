Летом Бавария так и не подписала центрфорварда, несмотря на уход Роберта Левандовски в Барселону. Невнятный старт сезона (4-матчевая безвыигрышная серия в Бундеслиге) и отсутствие наконечника атак заставляет мюнхенцев исправлять свою недальновидность.

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Лучшим бомбардиром Баварии в чемпионате Германии является молодой Джамал Мусиала (4 гола). Садио Мане, на которого очень рассчитывали, забил всего трижды, а в Лиге чемпионов экс-нападающий Ливерпуля пока не отмечался. В Мюнхене поняли, что команде нужен топ-форвард.

Летом "ротен" настроены оформить трансфер Харри Кейна из Тоттенхэма. Переговоры по звезде АПЛ уже стартовали, сообщает Marca со ссылкой на журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга.

Бавария не собирается экономить ради подписания 29-летнего англичанина, все еще не выигравшего ни одного трофея в карьере. Его соглашение с Тоттенхэмом рассчитано до лета 2024-го – немцы надеются, что это поможет уговорить "шпор" отпустить своего лидера.

Воспитанник Тоттенхэма в текущем сезоне сыграл 9 матчей, забил 6 голов (второй бомбардир АПЛ после Эрлинга Холанда). Всего в футболке лондонцев Кейн провел 395 поединков (254 гола, 60 ассистов).

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