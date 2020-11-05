Главная звезда Тоттенхэма Харри Кейн продолжает вписывать свое имя в историю клуба.

Поединок третьего группового этапа Лиги Европы Лудогорец – Тоттенхэм стал 300-м для Харри Кейна в футболке "шпор", сообщает B/R Football.

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Форварду сборной Англии удалось открыть счет, забив свой 200-й мяч за Тоттенхэм. В АПЛ Кейн забил 149 мячей, в Лиге чемпионов – 20, Лиге Европы – 16, Кубке Англии – 10 и в Кубке английской лиги – 5.

Напомним, Харри находится в структуре лондонского клуба с 2009-го года.

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