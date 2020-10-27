Встреча для гостей складывалась довольно трудно. Единственный гол удалось забить на 76-й минуте – отличился Сон Хын Мин. Уже традиционно кореец забил после ассиста нападающего сборной Англии.

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Отметим, что для Кейна это тринадцатое очко по системе "гол+пас" (5+8) в 6 стартовых играх сезона. Этот показатель является рекордным для АПЛ на такой стадии. Предыдущее достижение (13 очков) в сезоне-2004/05 установил Тьерри Анри, а ровно через пять лет повторил еще один экс-канонир – Сеск Фабрегас.

К слову, еще один рекорд установил сам автор гола в ворота Бернли. Сон Хын Мин стал первым футболистом в истории чемпионата Англии, которому удалось забить более 6 голов в первых трех выездных матчах сезона своего клуба.