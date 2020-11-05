Головна зірка Тоттенхема Харрі Кейн продовжує вписувати своє ім'я в історію клубу.

Поєдинок третього групового етапу Ліги Європи Лудогорець – Тоттенхем став 300-м для Харрі Кейна у футболці "шпор", повідомляє B/R Football.

Кейн побив рекорд АПЛ, який належав Анрі – чергове досягнення його дуету з Соном

Форварду збірної Англії вдалось відкрити рахунок у зустрічі, забивши свій 200-й м'яч за Тоттенхем. В АПЛ Кейн забив 149 м'ячів, у Лізі чемпіонів – 20, Лізі Європи – 16, Кубку Англії – 10 і в Кубку англійської ліги – 5.

Нагадаємо, Харрі перебуває у структурі лондонського клубу з 2009-го року.

ПСЖ без Неймара і Мбаппе програв Лейпцигу, Борусія з дублем Холанда розгромила Брюгге – Ліга чемпіонів, всі результати