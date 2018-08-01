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Кейн и Салах отказались переходить в Реал

12:54 219 Читати українською
Кейн и Салах отказались переходить в Реал
Харри Кейн / фото: ФК Тоттенхэм

Мадридский Реал пытался подписать нападающего Тоттенхэма Харри Кейна или форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха.

Реал продолжает искать усиление атаки после перехода в Ювентус Криштиану Роналду. Представители "сливочных" провели переговоры с Мохамедом Салахом и Харри Кейном, сообщает El Pais.

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Однако, звезды АПЛ не захотели перебираться в Мадрид. Салах ответил, что он счастлив в Ливерпуле, а нападающий Тоттенхэма не заинтересован в предложении Реала.

Ранее сообщалось, что Реал сделал Челси предложение по трансферу вратаря Тибо Куртуа. Бельгиец даже отказывается подписывать новый контракт с "аристократами", чтобы ускорить переезд в Мадрид, где живет его семья.

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