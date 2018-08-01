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Куртуа шантажує Челсі, вимагаючи продати його в Реал

11:54 440 Читать на русском
Куртуа шантажує Челсі, вимагаючи продати його в Реал
Тібо Куртуа / фото: ФК Челсі

Тібо Куртуа відмовляється від нового контракту з Челсі і хоче перейти в Реал.

Голкіпер Челсі Тібо Куртуа відмовляється підписувати новий контракт з "аристократами" повідомляє The Sun.

За інформацією видання, бельгієць хоче, щоб клуб продав його вже цього літа, в іншому випадку він має намір залишити Челсі безкоштовно в наступному році, коли закінчиться контракт.

Челсі призупинив переговори з Реалом щодо Куртуа

Головний тренер Челсі Мауріціо Сарри хоче особисто поговорити з бельгійцем і переконати його залишитися. Однак Куртуа повернеться на базу "синіх" лише за два дні до закриття трансферного вікна в Англії.

В переході Куртуа зацікавлений Реал, який готовий заплатити за нього 35 мільйонів фунтів. Сам воротар хоче повернутися в Мадрид, де живе його сім'я.

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