toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ АНДРІЙ ЛУНІН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - РЕАЛ МАДРИД

Кейн та Салах відмовились переходити в Реал

12:54 645 Читать на русском
Кейн та Салах відмовились переходити в Реал
Харрі Кейн / фото: ФК Тоттенхем

Мадридський Реал намагався підписати нападника Тоттенехема Харрі Кейна або форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Реал продовжує шукати посилення атаки після переходу в Ювентус Кріштіану Роналду. Представники "вершкових" провели переговори з Мохамедом Салахом та Харрі Кейном, повідомляє El Pais.

Дебют Луніна за Реал проти МЮ: чому українець здобув стратегічну перемогу над конкурентами

Проте, зірки АПЛ не захотіли перебиратися в Мадрид. Салах відповів, що він щасливий в Ліверпулі, а нападник Тоттенхема не зацікавлений у пропозиції Реала.

Раніше повідомлялося, що Реал зробив Челсі пропозицію щодо трансферу воротаря Тібо Куртуа. Бельгієць навіть відмовляється підписувати новий контракт з "аристократами", щоб пришвидшити переїзд у Мадрид, де живе його сім'я.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Іспанія Трансфери Реал Мадрид Харрі Кейн Харрі Кейн Мохамед Салах Мохамед Салах Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
48
хв
Арсенал
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук