Кейн та Салах відмовились переходити в Реал

Мадридський Реал намагався підписати нападника Тоттенехема Харрі Кейна або форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Реал продовжує шукати посилення атаки після переходу в Ювентус Кріштіану Роналду. Представники "вершкових" провели переговори з Мохамедом Салахом та Харрі Кейном, повідомляє El Pais.

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Проте, зірки АПЛ не захотіли перебиратися в Мадрид. Салах відповів, що він щасливий в Ліверпулі, а нападник Тоттенхема не зацікавлений у пропозиції Реала.

Раніше повідомлялося, що Реал зробив Челсі пропозицію щодо трансферу воротаря Тібо Куртуа. Бельгієць навіть відмовляється підписувати новий контракт з "аристократами", щоб пришвидшити переїзд у Мадрид, де живе його сім'я.