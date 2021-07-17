Капитан сборной Англии больше не хочет оставаться в Тоттенхэме. Кейн нуждается в команде, которая поможет ему выигрывать трофеи. Такой может стать Манчестер Сити, но "шпоры" не спешат продавать своего лидера.

Манчестер Сити готов потратить на Кейна и Грилиша более 200 млн евро

По информации The Telegraph, 27-летний форвард может бойкотировать тренировки своей нынешней команды, чтобы заставить клуб отпустить его в Манчестер. Такое мнение высказали несколько партнеров игрока по сборной Англии, которые находились с ним более месяца во время чемпионата Европы и подготовки к турниру.

Ранее сообщалось, что "горожане" уже работают над трансфером Кейна, на игрока также претендовал Реал. Однако президент Тоттенхэма Даниэль Леви не хочет даже начинать переговоры. Портал transfermarkt.de оценивает англичанина в 120 миллионов евро. Его контракт со "шпорами" рассчитан до 30 июня 2024 года.

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