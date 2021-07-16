Манчестер Сити не сдается в своем стремлении подписать форварда Тоттенхэма Харри Кейна и полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша, сообщает The Athletic.

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В лагере "горожан" понимают, что суммарно на эти трансферы придется потратить 200-250 млн евро, но в клубе готовы компенсировать это продажей своих игроков. Единую преграду Сити видит в нежелании Тоттенхэма и Астон Виллы отпускать своих лидеров.

Напомним, Кейн и Грилиш соревновались на Евро-2020 и помогли сборной Англии добраться до финала турнира.

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