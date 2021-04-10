Если "шпоры" не получат путевку в ЛЧ по итогам сезона, то 27-летний нападающий будет просить трансфер в другой клуб, сообщает The Athletic.

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Есть два очевидных кандидата – Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Впрочем, Даниэл Леви не боится даже таких монстров. Президент Тоттенхэма известен своей жесткостью в переговорах, поэтому покупать главную звезду лондонцев будет трудно. Речь идет о цене более чем в 150 млн фунтов, которые могут оказаться неподъемными для любого из претендентов.

Добавим, что после 30 туров АПЛ Тоттенхэм отстает от зоны ЛЧ на 3 пункта. Кейн проводит очередной сезон на выдающемся уровне – 41 матч, 29 голов и 16 ассистов.

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