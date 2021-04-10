Якщо "шпори" не здобудуть путівку в ЛЧ за підсумками сезону, то 27-річний нападник буде просити трансфер в інший клуб, повідомляє The Athletic.

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Є два очевидні кандидати – Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Втім, Даніел Леві не злякається навіть таких монстрів. Президент Тоттенхема відомий своєю жорсткістю у переговорах, тому купувати головну зірку лондонців буде важко. Йдеться про ціну у понад 150 млн фунтів, які можуть виявитися непідйомними для будь-кого з претендентів.

Додамо, що після 30 турів АПЛ Тоттенхем відстає від зони ЛЧ на 3 пункти. Кейн проводить черговий сезон на видатному рівні – 41 матч, 29 голів та 16 асистів.

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