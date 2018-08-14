КДК ФФУ запретит Ворскле совершать трансферы из-за долгов, – Бурбас

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас сообщил, что Ворскла не сможет регистрировать новичков из-за задолженности по зарплатам.

Игорь Бурбас на своей странице в Твиттере сообщил, что Ворскле запретят регистрировать новых футболистов, начиная с 1 сентября. Запрет будет действовать, пока клуб не расплатится со старыми долгами.

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"Решением КДК ФФУ с 1 сентября на Ворсклу накладывают трансферный бан. Клубу запрещается регистрировать новых футболистов, пока есть старые долги", – написал Бурбас.

К слову, ранее сообщалось, что футболисты Ворскла не получают зарплату в течение 8 месяцев.