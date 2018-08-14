toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

КДК ФФУ заборонить Ворсклі здійснювати трансфери через борги, – Бурбас

17:58 194 Читать на русском
КДК ФФУ заборонить Ворсклі здійснювати трансфери через борги, – Бурбас
ФК Ворскла

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас повідомив, що Ворскла не зможе реєструвати новачків через заборгованість по зарплатах.

Ігор Бурбас на своїй сторінці у Твіттері повідомив, що Ворсклі заборонять реєструвати нових футболістів, починаючи з 1 вересня. Заборона буде діяти, поки клуб не розплатиться зі старими боргами.

Шуст: Борги накопичились дуже великі, проте працюємо максимально і в таких умовах

"Рішенням КДК ФФУ з 1-го вересня на Ворсклу накладають трансферний бан. Клубу забороняється реєструвати нових футболістів, допоки існуватимуть старі борги", – написав Бурбас.

До слова, раніше повідомлялось, що футболісти Ворскли не отримують зарплату впродовж 8 місяців.

Теги
Ворскла Ворскла Ігор Бурбас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
52
хв
Спартак Москва
20:30
ПАОК
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук