КДК ФФУ заборонить Ворсклі здійснювати трансфери через борги, – Бурбас

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас повідомив, що Ворскла не зможе реєструвати новачків через заборгованість по зарплатах.

Ігор Бурбас на своїй сторінці у Твіттері повідомив, що Ворсклі заборонять реєструвати нових футболістів, починаючи з 1 вересня. Заборона буде діяти, поки клуб не розплатиться зі старими боргами.

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"Рішенням КДК ФФУ з 1-го вересня на Ворсклу накладають трансферний бан. Клубу забороняється реєструвати нових футболістів, допоки існуватимуть старі борги", – написав Бурбас.

До слова, раніше повідомлялось, що футболісти Ворскли не отримують зарплату впродовж 8 місяців.