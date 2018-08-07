Шуст: Долги накопились очень большие, но работаем максимально и в таких условиях

Голкипер Ворсклы Богдан Шуст Ропово о ситуации с долгами в клубе.

"Да, действительно, с нами не рассчитались. Долги накопились очень большие. Однако на эту тему лучше разговаривать непосредственно с руководителями клуба. Мы, футболисты, хотим быть максимально сосредоточены на нашей работе и думать только о футболе, но, к сожалению, руководство клуба пока нам в этом не помогает.

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Мы все – профессионалы, поэтому работаем максимально даже в тех условиях, которые сейчас есть. Пытаемся сполна выполнять все требования тренерского штаба и стараемся не думать о плохом, работая в позитивном настроении, ведь все-таки надежды на лучшее в нас остаются.

В Ворскле собрался очень хороший и дружный коллектив. Атмосфера у нас рабочая, также как и настроение. Стараемся максимально ответственно готовиться к каждой игре.

Все прекрасно понимаем, что нужно быть полностью готовыми к очень важным матчей в Лиге Европы и достойно показать себя в этом турнира ради наших фанатов, которые очень заждались ярких еврокубковых поединков на родном полтавском стадионе", – цитирует Шуста Footboom.

К слову, ранее сообщалось, что футболисты Ворскла не получают зарплату в течение 8 месяцев.

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