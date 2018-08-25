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Казираги: Не думаю, что Роналду забьет в Серии А 40 голов за сезон, как он это делал в Ла Лиге

11:38 61 Читати українською
Казираги: Не думаю, что Роналду забьет в Серии А 40 голов за сезон, как он это делал в Ла Лиге
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Экс-футболист Ювентуса Пьерлуиджи Казираги выразил свое мнение относительно перехода Криштиану Роналду в Ювентус.

"Итальянский футбол и нашу защиту отличаются от Испании. Криштиану здесь для того, чтобы побеждать, но я не думаю, что он забьет 40 голов в течение сезона, как в Ла Лиге.

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Иммобиле является наиболее решительным итальянским форвардом и тот факт, что он и Милинкович-Савич остались, может позволить Лацио повторить прошлый сезон.

Игуаин? Это удачный ход для Милана. Он гарантирует, что забьет много голов и будет иметь хороший сезон. Как и для Милика это может быть сезон, когда он взорвется. У поляка есть все для достижения топ-уровня", – цитирует Казираги Football Italia.

"Это очень удивило меня": Роналду – об уходе из Реала, своем лучшем голе и том, кто может стать новым Криштиану

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