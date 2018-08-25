Казірагі: Не думаю, що Роналду заб'є в Серії А 40 голів за сезон, як він це робив у Ла Лізі

Екс-футболіст Ювентуса П'єрлуїджі Казірагі висловив свою думку щодо переходу Кріштіану Роналду в Ювентус.

"Італійський футбол та наш захист відрізняються від Іспанії. Кріштіану тут для того, щоб перемагати, але я не думаю, що він заб'є 40 голів протягом сезону, як в Ла Лізі.

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Іммобіле є найбільш рішучим італійським форвардом і той факт, що він та Мілінковіч-Савіч залишились, може дозволити Лаціо повторити минулий сезон.

Ігуаїн? Це вдалий хід для Мілана. Він гарантує, що заб'є багато голів і матиме хороший сезон. Як і для Міліка це може бути сезон, коли він вибухне. У поляка є все для досягнення топ-рівня", – цитує Казірагі Football Italia.

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