Аллегри рассказал о планах касательно Роналду

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о возможной ротации относительно Криштиану Роналду.

"Ротация будет происходить, если Криштиану должен будет отдохнуть, восстановить энергию и начать со скамейки запасных, как он это делал в прошлом сезоне в Реале. Сейчас он будет играть, но дальше все будет зависеть от ситуации.

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Думаю, что после того гола в Лиге чемпионов появилось взаимное восхищение и любовь между Криштиану и болельщиками Ювентуса и я уверен, что это повлияло на его решение перейти сюда.

Сейчас много внимания приковано к итальянскому футболу благодаря Роналду, но нам надо концентрироваться и уважать наших соперников, потому что важно брать 3 очка", – цитирует Аллегри Marca.

"Это очень удивило меня": Роналду – об уходе из Реала, своем лучшем голе и том, кто может стать новым Криштиану