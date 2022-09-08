"Убедить легионеров остаться было непросто. Это заслуга нашего вице-президента и селекционной службы, которые проводили эти переговоры. Потому что перед началом второго круга (прошлого сезона, – прим.) мы собрали очень крепкую команду – у нас было много легионеров. В результате 90% из них покинули команду, остался лишь один игрок, подписанный зимой. Это Джеймс Манджрекар из Канады, который в последнем матче УПЛ забил гол.

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Было ли ему сложно принять решение остаться? Он полюбил Одессу, увидел инфраструктуру клуба, атмосферу, отношение к нему и понял, что ему будет хорошо. Там немного нервничала его семья, но он объяснил, что ему здесь хорошо, что ему хочется играть за одесситов. Мы уже видим, как соцсети реагируют на него. Когда мы сообщили, что Джеймс возвращается к нам – люди просто светились от счастья и говорили, что он настоящий герой. Мы даже записывали с ним видео, где он говорил слово "Паляница" и тем самым подтвердил, что настоящий казак", – сказал Окс в комментарии Футбол 24.

Напомним, в первом домашнем матче на обновленной арене Черноморец дебютировал ничьей с Ингульцем (1:1) – первый гол за "моряков" в историческом сезоне забил именно Манджрекар.

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