Команды подошли к встрече на равных – у обоих по 1 пункту после 2 сыгранных туров. За первые 15 минут можно отметить момент у ворот Непогодова, когда он спас после удара Клименко с лета. Одесситы ответили острым моментом Юсова – форвард не смог поразить мяч с линии вратарской.

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На 33 минуте Ингулец повел в счете: Запорожец прорвался по правому флангу, вошел в штрафную, не заметил сопротивления защитников и пробил в дальний угол – Непогодов не смог спасти. Концовка первого тайма не позволил Черноморцу отыграться – всего 1 удар (он же и в створ ворот) от одесситов. Ингулец 5 раз пробивал и имеет 2 попадания в створ.

Второй тайм начался в замедленном темпе. Ингулец не спешил, пытаясь контролировать мяч. У Черноморца плохо удавался контроль мяча, так что о продуманных атаках нечего было мечтать. На 61-й минуте Плакса создал классный момент для Брагару, но гол все равно был бы не засчитан из-за офсайда.

Максим вскоре упустил еще один момент пробив на исполнение в угол – Паламарчук потащил. Но после этого Черноморец и отыгрался: Политыло навесил с углового, а Манджрекар Джеймс легко замкнул головой. Первый гол одесситов в текущем сезоне УПЛ.

Брагару продолжил свою расточительность – Гладкий выдал шикарную передачу на Максима, но тот с двух попыток не обыграл вратаря. Арбитр еще и зафиксировал офсайд. Черноморец и дальше был активнее. Войцеховский запирал навес со штрафного, но пробил немного мимо дальней стойки. Подобным образом мог забить Гладкий – опасные возможности в конце игры возникали исключительно из стандартов.

В компенсированное время Ингулец совершил две вылазки в атаку. Сначала Марусич не смог отдать на Ситала у выходов 2-в-1. Позже Ситало пробил над воротами, а команды так и не смогли обнаружить более сильного.

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