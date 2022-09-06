"Долго ли пришлось Черноморцу выбивать разрешение на проведение матча в Одессе? Я не могу вам рассказать все детали, как это происходило, но еще до начала сезона уже было общение с военной администрацией и с соответствующими футбольными службами относительно того, чтобы матчи проходили в Одессе.

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Здесь главным критерием, главным показателем была возможность работы порта. Потому что стадион расположен очень близко от него. И если порт спокойно и безопасно может работать, то для нас – для руководства клуба, стадиона и, соответственно, для руководства всех соответствующих служб – было очевидно, что также не будет опасности играть матчи в Одессе. Но окончательное решение было принято за несколько дней до игры.

Обустраивались ли как-то подтрибунные помещения, чтобы они служили укрытием? Дополнительно ничего не оборудовали, поскольку стадион имеет минус первый этаж, на котором расположен паркинг. Он идеально подходит для того, чтобы использовать его как укрытие. Поэтому подготовили только места, чтобы люди могли сидеть. Водичку, огнетушитель, какие-то необходимые вещи, чтобы люди могли спокойно переждать воздушную тревогу.

Что касается разрешения на проведение матчей в Одессе... Сегодня самые досрочные планы, которые можно сделать – это планы на вечер. Мы надеемся, что в Одессе и дальше будет спокойно работать порт и город будет жить спокойной жизнью. И тогда мы также сможем играть на собственном стадионе. Для команды это очень важно", – сказал Окс в комментарии Футбол 24.

Напомним, в первом домашнем матче на обновленной арене "моряки" дебютировали с ничьей – в матче 3-го тура УПЛ подопечные Романа Григорчука расписали мировую с Ингульцем (1:1).

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