"Переконати легіонерів залишитись було непросто. І це заслуга нашого віце-президента і селекційної служби, які проводили ці перемовини. Бо перед початком другого кола (минулого сезону, – прим.) ми зібрали дуже міцну команду – у нас було багато легіонерів. В результаті, 90% з них покинули команду, залишився лише один гравець, яки був підписаний взимку. Це Джеймс Манджрекар з Канади, який в останньому матчі УПЛ забив гол.

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Чи було йому складно прийняти рішення залишитись? Він полюбив Одесу, побачив інфраструктуру клубу, атмосферу, ставлення до нього і зрозумів, що тут йому буде добре. Там трохи нервувала його родина, але він пояснив, що йому тут добре, що йому хочеться грати за одеситів. Ми вже бачимо, як соцмережді реагують на нього. Коли ми повідомили, що Джеймс повертається до нас – люди просто шаленіли від щастя і казали, що він справжній герой. Ми навіть записували з ним відео, де він казав слово "Паляниця" і тим самим підтвердив, що є справжнім козаком", – сказав Окс у коментарі Футбол 24.

Нагадаємо, у першому домашньому матчі на оновленій арені Чорноморець дебютував нічиєю з Інгульцем (1:1) – перший гол за "моряків" в історичному сезоні забив саме Манджрекар.

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