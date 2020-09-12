Кавани вместо поисков нового клуба овладел неожиданной профессией – шокирующие фото
Бывший форвард ПСЖ Эдинсон Кавани раскрыл себя в довольно неожиданном занятии.
Как отмечает журналист Луис Эчегарай в своем твиттере, Кавани еще находясь в Париже решил попробовать свои силы в балете.
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Впоследствии, уругваец буквально влюбился в эту профессию. По приезду на родину Кавани объединился с национальным балетом, чтобы привлечь как можно больше ребят и опровергнуть миф, что это занятие не для них.
К слову, в прошлом сезоне Эдинсон Кавани провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента, поскольку решил не продлевать контракт с ПСЖ.
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