Как отмечает журналист Луис Эчегарай в своем твиттере, Кавани еще находясь в Париже решил попробовать свои силы в балете.

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Впоследствии, уругваец буквально влюбился в эту профессию. По приезду на родину Кавани объединился с национальным балетом, чтобы привлечь как можно больше ребят и опровергнуть миф, что это занятие не для них.

К слову, в прошлом сезоне Эдинсон Кавани провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента, поскольку решил не продлевать контракт с ПСЖ.

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