Ланс принимал действующего чемпиона Франции в рамках второго тура Лиги 1. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Лига 1, второй тур

Ланс – ПСЖ – 1:0

Гол: Ганаго, 57

Неймар сообщил о своем состоянии после положительного теста на коронавирус

Резервный состав парижан сразу встретился с организованной игрой хозяев. Несмотря на определенное преимущество столичного клуба в первой половине встречи, Ланс достойно выглядел на фоне именитого соперника.

Единственный гол в матче был забит после перерыва. Вратарь ПСЖ Марцин Булка в простой ситуации отдал пас на соперника, который точным ударом и сотворил сенсацию. Все попытки парижан отыграться были тщетными, хозяева удержали победный счет.

Стоит отметить, что звездные игроки ПСЖ, среди которых Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Навас и другие находятся на самоизоляции из-за положительных тестов на COVID-19.

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