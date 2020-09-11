ПСЖ потерпел неожиданное поражение в дебютном матче Лиги 1 из-за курьезного ляпа голкипера
Ланс принимал действующего чемпиона Франции в рамках второго тура Лиги 1. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".
Лига 1, второй тур
Ланс – ПСЖ – 1:0
Гол: Ганаго, 57
Неймар сообщил о своем состоянии после положительного теста на коронавирус
Резервный состав парижан сразу встретился с организованной игрой хозяев. Несмотря на определенное преимущество столичного клуба в первой половине встречи, Ланс достойно выглядел на фоне именитого соперника.
Единственный гол в матче был забит после перерыва. Вратарь ПСЖ Марцин Булка в простой ситуации отдал пас на соперника, который точным ударом и сотворил сенсацию. Все попытки парижан отыграться были тщетными, хозяева удержали победный счет.
Стоит отметить, что звездные игроки ПСЖ, среди которых Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Навас и другие находятся на самоизоляции из-за положительных тестов на COVID-19.
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