Колишній форвард ПСЖ Едінсон Кавані відкрив себе у досить несподіваному занятті.

Як зазначає журналіст Луїс Ечегарай у своєму твіттері, Кавані ще перебуваючи в Парижі вирішив спробувати свої сили у балеті.

Кавані відмовився перейти в Ювентус – трансфер зірвав інший гранд

Згодом, уругваєць буквально закохався у цю професію. По приїзду на батьківщину Кавані об'єднався із національним балетом, аби залучити якомога більше хлопців та спростувати міф, що це заняття не для них.

До слова, в минулому сезоні Едінсон Кавані провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Нині форвард перебуває у статусі вільного агента, оскільки вирішив не продовжувати контракт із ПСЖ.

ПСЖ зазнав несподіваної поразки у дебютному матчі Ліги 1 через курйозний ляп голкіпера