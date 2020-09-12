Кавані замість пошуків нового клубу опанував несподівану професію – шокуючі фото
Колишній форвард ПСЖ Едінсон Кавані відкрив себе у досить несподіваному занятті.
Як зазначає журналіст Луїс Ечегарай у своєму твіттері, Кавані ще перебуваючи в Парижі вирішив спробувати свої сили у балеті.
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Згодом, уругваєць буквально закохався у цю професію. По приїзду на батьківщину Кавані об'єднався із національним балетом, аби залучити якомога більше хлопців та спростувати міф, що це заняття не для них.
До слова, в минулому сезоні Едінсон Кавані провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Нині форвард перебуває у статусі вільного агента, оскільки вирішив не продовжувати контракт із ПСЖ.
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