Бывший форвард французского Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани отклонил предложение о переходе в туринский Ювентус. На пути соглашения неожиданно стал Наполи.

Опытный нападающий не захотел продолжить карьеру в составе "Старой синьоры", сообщает Goal.

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Представители Юве несколько недель назад предложили Кавани контракт. Однако, уругваец в статусе свободного агента отказал туринцам из-за преданности Наполи. Кавани защищал цвета "партенопейцев" – принципиального соперника Ювентуса – в 2010-2013 гг. Ранее сорвался трансфер форварда в лиссабонскую Бенфику.

К слову, в прошлом сезоне Эдинсон Кавани провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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