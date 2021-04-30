Нападающий Эдинсон Кавани окончательно решил, хочет ли он оставаться в Манчестер Юнайтед.

Уругваец продлит контракт и проведет на Олд Траффорд еще один сезон, утверждает журналист Мои Лоренс. Официальное объявление должно состояться на следующей неделе.

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Кавани присоединился к Манчестер Юнайтед прошлым летом на правах свободного агента. Контракт 34-летнего форварда был рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один. Ветеран рассматривал вариант присоединиться к Бока Хуниорс, чтобы быть ближе к своей семье. Впрочем, звездный нападающий таки задержится в Европе.

Добавим, что Кавани провел 33 матча в текущем сезоне, отличился 12 голами и 5 ассистами.

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