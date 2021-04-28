"Футболист с таким подбором навыков, которые есть у Харри Кейна, должен подкреплять свой уровень трофеями. Этот парень заслуживает того, чтобы у него были фотографии с кубками. Позор, что у него до сих пор их нет. Победа в чемпионате может вывести его в список претендентов на "Золотой мяч".

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Кейн может любить Тоттенхэм, быть преданным ему, но в конечном счете он должен захотеть сыграть в команде, способной побороться за трофеи. Он заслуживает этого и требует клуба. Я верю в то, что таким клубом может быть Манчестер Юнайтед. Кейну 27 лет, у него впереди еще 5 лет игры на высшем уровне. Его присутствие гарантирует вам 30 голов и ряд результативных передач за сезон.

Я считаю, что он идеально подходит манкунианцам, потому что он фантастический игрок. Разве что по сумме сделки могут возникнуть вопросы. Пришлось бы заплатить огромные деньги, но если Манчестер Юнайтед хочет выиграть АПЛ, то им необходимы такие футболисты, как Кейн", – отметил Саа в комментарии Manchester Evening News.

К слову, Кейн провел 44 поединка в составе Тоттенхэма в текущем сезоне во всех турнирах, записав в свой актив 31 гол и 16 ассистов.

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